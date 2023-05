In Aegidienberg und Rommersdorf Stadtjugendring schafft kurzfristig 28 weitere OGS-Plätze in Bad Honnef

„Gerade an der Grundschule Aegidienberg haben wir in diesem Jahr vor einer riesigen Herausforderung gestanden. Hier schießen die Häuser und damit die jungen Familien quasi überall aus dem Boden“, sagt Laura Solzbacher, neue Geschäftsführerin der Stadtjugendring gGmbH, die Träger fast aller offenen Ganztagsschulen in Bad Honnef ist. Als viele Familien Anfang April eine Absage für einen Betreuungsplatz erhalten hätten, sei das ein Drama gewesen, auch weil etliche Familien betroffen gewesen seien, bei denen die Mütter in Teilzeit berufstätig sind.