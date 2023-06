Honnefer Fußballverein Ein Königreich für einen neuen Kunstrasen

Niemals aufgeben!

Neuer Rasen, neues Glück. Beide Seniorenmannschaften steigen in der ausgehenden Saison zwar ab: die Erste in die Bezirksliga, die Zweite in die Kreisklasse C, und auch die A-Jugendlichen verabschieden sich aus der Mittelrheinliga in die Bezirksliga. Aber: „Wir streben den direkten Wiederaufstieg an – das ist auch wichtig für die Jugendarbeit des Vereins“, so Stephan Göckeler. Zumal aus dem aktuellen Kader der Ersten bis auf Tobias Reuter bereits 16 Zusagen vorliegen, auch in der Bezirksliga für den HFV aufzulaufen. „Hier haut keiner ab, die haben das Honnefer Gen.“ Und zwei erfahrene Fußballer aus der Region werden das Team verstärken. Mit Trainer Benny Krayer geht es auf dem neuen Rasen weiter. Martin Brinsa: „Ein herausragender Trainer mit sehr guter Bindung an Mannschaft und Verein!“