Weinfest „Mittelrhein Offroad“ im Siebengebirge Im Weinberg am Drachenfels steigt ein Festival der regionalen Produkte

Zum zwölften Mal findet das womöglich gechillteste aller Weinfeste in der Region am Domstein statt, zum ersten Mal wird so wenig Verkehrslärm wie noch nie zu den Besuchern dringen. Offroad-Tradition ist, dass sich Pieper befreundete Weingüter mit dazu holt: Erstmals dabei ist Kay Thiel aus Oberdollendorf. Er bewirtschaftet in mehreren Orten des nördlichen Mittelrheins seine Flächen – und freut sich „auch insofern zur Vielfalt unseres Anbaugebietes und dieser schönen Veranstaltung beitragen zu können“, wie Thiel sagt.