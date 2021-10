Naturschutz in der Region : Die BUND-Wildvogelstation möchte nach Bornheim umziehen

Wildvogelstation

1200 verletzte, erkrankte oder verwaiste Wildvögel leben aktuell in 14 Volieren und zwei eingezäunten Freilaufgehegen der BUND-Wildvogelstation in Eitorf. Vor der Auswilderung werden die Tiere zunächst in einer Freiflugvoliere untergebracht, um dort ihre Fitness aufzubauen. Außdem sollen sie dort etwas über das Leben in der Freiheit lernen. Bei nicht allen Tieren ist eine Auswilderung möglich. Dazu gehören zahme Hühnerküken oder, Schwäne, aber auch Zierfasane, Sittiche und andere Ziervögel. Diese Tiere versucht die Wildvogelhilfe aus Platzgründen in „gute Hände“ abzugeben. In der Station arbeiten unter Leitung von Angelika Bornstein bis zu zwei Bundesfreiwillige und rund 25 Ehrenamtliche.