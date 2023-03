Versuchter Einbruch 41-Jährige vertreibt Einbrecher in Hennef

Hennef · In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter versucht, in eine Wohnung in Hennef einzubrechen. Die Bewohnerin ertappte den Einbrecher auf frischer Tat.

23.03.2023, 11:42 Uhr

Ein Unbekannter hatte versucht, sich durch das Küchenfenster Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Foto: dpa/Silas Stein





In der Nacht auf Donnerstag hat ein Mann versucht, in eine Wohnung in Hennef einzubrechen. Gegen 0.35 Uhr sei die 41-jährige Bewohnerin durch laute Geräusche aus ihrer Küche aus dem Schlaf gerissen worden, teilt die Polizei mit. In dem Glauben, ihre Katze hätte etwas umgeworfen, ging die Frau in die Küche und schaltete das Licht ein. Dabei sah sie einen fremden Mann außen vor dem Küchenfenster, der das verschlossene Fenster im Erdgeschoss des Hauses bereits ein Stück eingedrückt hatte. Als die Frau von Innen gegen das Fenster drückte, flüchtete der Fremde in Richtung Asbach. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: circa 180 bis 185 cm groß, älter als 40 Jahre, kein Bart, keine Brille, bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Wollmütze. Die hinzugerufene Polizei leitete eine Fahndung ein und sicherte Spuren. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll dies der Polizei unter 02241 541-3521 melden.

(ga)