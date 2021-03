Unfall in Hennef-Adscheid : Mountainbiker von Transporter angefahren

Hennef Ein Transporterfahrer aus Hennef hat am Samstagnachmittag beim Abbiegen in Adscheid einen Montainbiker übersehen und angefahren. Der Radler wurde schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer, als er auf der Steiner Straße mit einem Transporter zusammenstieß. Ein 54-jähriger Hennefer war mit seinem Kleintransporter aus Richtung Stein kommend unterwegs und wollte in Adscheid nach rechts in die Agathastraße einbiegen. Dabei hatte er den Mountainbiker übersehen.

Da die Agathastraße in einem spitzen Winkel auf die Steiner Straße stößt, hattee der Fahrer seinen Transporter zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn gelenkt, um so besser in die Agathastraße einbiegen zu können. Dabei übersah er wegen der tief stehenden Sonne den ihm entgegenkommenden Radfahrer, der mit seinem Mountainbike in Richtung Stein unterwegs war.