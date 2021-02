Seniorin brachte Einkaufswagen zurück : Portemonnaie auf Supermarktparkplatz in Lohmar gestohlen

Portemonnaie auf Supermarktparkplatz in Lohmar gestohlen

Einer Seniorin in Lohmar ist in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse gestohlen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/A3946 Alina Novopashina

Lohmar Für einen kurzen Moment hat eine Kundin auf dem Parkplatz Supermarktes in Lohmar ihr Portemonnaie unbeaufsichtigt im Auto gelassen. Als sie zurückkehrte, war es verschwunden. Sie sah, wie eine Frau davonlief. Die Polizei sucht Zeugen.

Für einen kurzen Moment lag das Portemonnaie unbeaufsichtigt im unverschlossenen Auto, da wurde es gestohlen: Das geschah am Mittwochnachmittag einer 80-Jährigen auf einem Supermarktplatz an der Hauptstraße in Lohmar, die mutmaßliche Diebin sah sie nur noch davonlaufen. Die Polizei sucht nun Zeugen.