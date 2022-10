B484 zwischen Overath und Neuhonrath : Zwei Frauen bei Unfall in Lohmar verletzt

In Lohmar sind am Dienstag zwei Fahrzeuge auf der B484 zusammengestoßen. Foto: Christoph Schmoll

Lohmar In Lohmar sind zwei Frauen bei einem Unfall verletzt worden. In einem der Unfallautos saß auch ein fünfjähriges Kind. Die B484 wurde zeitweise gesperrt.

In Lohmar sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen bei einem Unfall verletzt worden. Auf der B484 war gegen 15.40 Uhr eine 34-Jährige in einem BMW X5 von Overath in Richtung Neuhonrath unterwegs. Auf ihrer Rückbank saß in einem Kindersitz ein fünfjähriger Junge. Als die Frau nach links auf die Kreisstraße K16 abbiegen wollte, die nach Neuhonrath führt, nahm sie nach ersten Angaben der Polizei einer 72-Jährigen in einem VW Golf die Vorfahrt, die aus der Gegenrichtung kam.