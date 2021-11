Wohnen und Arbeiten in Niederkassel : Niederkassel arbeitet an der Integration von Geflüchteten

Die Unterkunft an der Heinrich-Von-Stephan-Straße in Niederkassel. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Nachdem der Landesintegrationsrat die Lebenssituation von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften monierte, informierte sich der Integrationsrat der Stadt Niederkassel über die Situation vor Ort. Es bestehen Kapazitäten, um weitere Geflüchtete aufzunehmen – nur die Integration bereitet Schwierigkeiten.

„Missstände, wie der Landesintegrationsrat sie anprangert, haben wir nicht“, berichtet Karl Frechen, Flüchtlingskoordinator und Integrationsbeauftragter der Stadt Niederkassel. Die Situation in den Unterkünften Waldstraße, Heinrich-von-Stephan-Straße und Kopernikusstraße sei gut. So teilten sich beispielsweise drei männliche Personen eine Wohnung, alle mit eigenem Zimmer.

Die Stadt Niederkassel bringt derzeit 283 Personen mit Fluchthintergrund unter. 150 davon sind in Asylverfahren gebunden, 110 haben einen Schutzstatus, sind also Bleibeberechtigte mit Anerkennung. „Diese Menschen wohnen noch in Heimen, sind aber freigestellt und könnten auch woanders hingehen“, so Armin Wallraff, Dezernent für Schule, Sport, Kultur und Soziales. Man sei jetzt in der komfortablen Lage, auch Einzelpersonen das Wohnen in Zimmern oder ganzen Wohnungen zu ermöglichen.