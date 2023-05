Wer kennt den Tatverdächtigen? Polizei sucht einen Mann nach Trickdiebstahl in Siegburg

Siegburg · Bereits Anfang Januar trieb ein Trickbetrüger sein Unwesen in Siegburg. Ein Ladenbesitzer fiel darauf herein und der Betrüger konnte so Geld erbeuten. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen mit einem Fahndungsbild.

25.05.2023, 13:45 Uhr

Ein Geschäftsinhaber in Siegburg wurde Anfang Januar Opfer eines Trickbetrügers. Wie die Polizei Rhein-Sieg-Kreis mitteilt, kaufte der Tatverdächtige am 4. Januar zunächst eine E-Zigarette. Danach bat er den Verkäufer, mehrere Geldscheine zu wechseln. Um das Geld aus der Kasse zu bekommen, gab der als gepflegt beschriebene Tatverdächtige an, eine bestimmte Seriennummer zu suchen. Der Verkäufer kam der Bitte nach und durchsuchte seine Scheine. Dabei legte er einige Stapel vor die Kasse, welche der Trickdieb griff und selbst durchsuchte. Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis Das reichte dem Verkäufer. Er beendete die Suche und der Verdächtige verließ das Ladenlokal. Danach bemerkte der Ladenbesitzer, das Geld fehlte. Der Mann wird zwischen 30 und 40 geschätzt. Er soll zwischen 1.85 Meter und 1.90 Meter groß sein. Am Tag der vermeintlichen Straftat hatte der Mann eine schwarze Hose und einen schwarzen Parka an. Wer Angaben zum Tathergang oder des Verdächtigen machen kann, soll sich bei der Polizei unter 02241-5410 melden.

