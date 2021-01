30-Jähriger schwer verletzt : Radfahrer wird bei Unfall in Troisdorf mehrere Meter weit geschleudert

Troisdorf Ein Radfahrer ist in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall mit einem Kleintransporter schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer hatte unter Alkoholeinfluss gestanden.

Schwer verletzt wurde am frühen Samstagmorgen ein 30 Jahre alte Radfharer bei der Kollision mit einem Kleintransporter in Troisdorf. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war der Wagen um kurz nach ein Uhr am Willy-Brand-Ring in Höhe der Einmündung zur Nelson-Mandela-Straße Troisdorf mit dem Radfahrer aus Eitorf zusammengestoßen.