Kassierer mit Pistole bedroht : Bewaffneter überfällt Supermarkt in Troisdorf

Troisdorf Am Montag hat ein Unbekannter einen Supermarkt in Troisdorf überfallen und dort einen Kassierer mit einer Pistole bedroht. Dabei erbeutete der Räuber mehrere hundert Euro. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

In Troisdorf hat ein unbekannter Mann am Montagabend einen Supermarkt in Troisdorf-Bergheim überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Tatverdächtige mutmaßlich vor der Tür des Supermarktes an der Straße „Zur Kleinbahn“ gewartet und den Kassenbereich beobachtet. Als sich dort um 18.20 Uhr niemand mehr aufhielt, betrat der Mann den Lebensmittelmarkt.