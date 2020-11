Mehrere Unfalle bei Troisdorf : Zehn Fahrzeuge kollidieren auf der Autobahn 560

Update Troisdorf Am Freitagabend kollidierten auf der Autobahn 560 in Höhe Troisdorf mehrere Fahrzeuge. Vor dem Dreieck Sankt Augustin West kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Gegen 19 Uhr am Freitagabend kam es auf der A 560 in Richtung Autobahn-Dreieck Sankt Augustin West zunächst zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilte wurden dabei drei Personen verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Dadurch kam es zwischen der Ausfahrt nach Troisdorf und dem Autobahn-Dreieck zu Verkehrsbehinderungen.