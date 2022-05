Landtagswahl in NRW : Den Wiederaufbau nach der Flut besser koordinieren

Landtagswahl in NRW

Armin Heintze aus Rheinbach ist Kandidat der AfD im Wahlkreis 27. Das will er erreichen.

Für den Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) tritt Armin Heintze im Wahlkreis 27 (Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III) an. Heintze ist 55 Jahre alt und wurde in Montabaur (Westerwaldkreis) geboren. Mittlerweile lebt er in Rheinbach. Heintze hat zwei Kinder sowie zwei Enkelkinder. Seine berufliche Qualifikation hat er auf Anfrage des General-Anzeigers mit Versicherungskaufmann angegeben, auf der offiziellen Liste des Rhein-Sieg-Kreises mit den Wahlvorschlägen für die Landtagswahl ist unter Beruf Rentner angegeben.