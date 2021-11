Pakete für 27000 Haushalte : Post eröffnet Zustellstützpunkt in Rheinbach

Post eröffnet Zustellstützpunkt in Rheinbach

Rheinbach Die Post hat die Standorte Rheinbach und Meckenheim zusammengelegt, um dem stark steigenden Lieferverkehr Herr zu werden. Nun wurde die neue Anlage offiziell eröffnet.

Die Post und ihre Pakettochter DHL haben einen neuen Standort in Rheinbach eröffnet. Gearbeitet wird dort bereits seit einigen Monaten, aber nun wurde auch der offizielle Festakt nachgeholt. Auch Bürgermeister Ludger Banken kam zum Gratulieren. Er befindet sich im neuen Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt. Der Schritt war nötig geworden, weil der zunehmende Paketverkehr die Grenzen des bisherigen Standorts in Rheinbach, sowie im benachbarten Meckenheim gesprengt hatte. Beide Standorte wurden nun auf dem neuen Gelände zusammengelegt.

Die Poststandorte in Rheinbach und Meckenheim werden zusammengelegt

Der Platz dürfte den Zustellern und Zustellerinnen dort nicht ausgehen. 1250 Quadratmeter groß ist das neue Areal in der Rudolf-Diesel-Straße. Von dort sollen mehr als 27000 Haushalte in Rheinbach und Meckenheim beliefert werden. Man rechnet mit etwa 170000 Briefen und 30000 Paketen pro Woche. Diese sollen dort sortiert werden und das sogenannte „Last Leg“ des Zustellungsweges antreten, also zum Empfänger transportiert werden. Um diese Masse zu bewältigen, wird natürlich auch Personal benötigt.