Sicherheit im Straßenverkehr : Volmershovener organisiert Fahrraddemo im Vorgebirge

Alfter/Bornheim Martin Christian ist überzeugter Radfahrer. Allerdings müsse sich auch im Vorgebirge noch einiges für den Radverkehr verbessern, findet er. Deshalb organisiert er eine Critical-Mass-Veranstaltung, die bald stattfindet. Darum geht es.

Martin Christian ist Radfahrer aus Überzeugung. Für den Weg zur Arbeit nach Bonn nimmt der 39-jährige Familienvater aus Alfter-Volmershoven/Heidgen seit Jahren das Rad. Deshalb weiß er auch, dass es im Straßenverkehr immer wieder brenzlige Situationen zwischen Rad- und Autofahrern gibt. Nicht nur deshalb organisiert Christian zusammen mit einem Mitstreiter die erste Critical-Mass-Veranstaltung im Vorgebirge, also eine Fahrraddemo, wie sie bereits in vielen Städten regelmäßig stattfindet.

Los geht es an diesem Freitag, 11. März, um 17.45 Uhr. Wie Christian erläutert, starten die Teilnehmer von zwei Orten aus: von der Turnhalle in Alfter-Witterschlick, Buschhovener Straße, Ecke Hauptstraße, sowie vom Bornheimer Peter-Fryns-Platz. Zwischen 18.30 und 19 Uhr sollen sich die Gruppen am Alfterer Rathaus in Oedekoven treffen – und wer dann noch Luft hat, kann noch weiter mit ins Bonner Stadtzentrum fahren.