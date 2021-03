Insassen verletzt : Zwei Autos in Oedekoven zusammengestoßen

Die Feuerwehr sicherte den Unfallort nach dem Zusammenprall Foto: ga

Alfter-Oedekoven In Oedekoven sind am Montagabend zwei entgegenkommende Autos zusammengestoßen. Die drei Insassen mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.



Von Jonas Dirker

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen am Montagabend zwei Autos auf der B56 in Oedekoven zusammen. Die Feuerwehr wurde nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 19.40 Uhr über den Unfall auf Höhe des Schöntalwegs verständigt und stieß auf drei verletze Personen, die sich in den Autos befunden hatten. Alle drei wurden mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.