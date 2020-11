Corona im Bornheimer Wohnstift Beethoven : Bewoherin schreibt emotionalen Brief an die Stadt

Bewoherin schreibt emotionalen Brief an die Stadt

Bornheim Eine Bewohnerin des Wohnstifts Beethoven kritisiert die Komplettquarantäne der Bornheimer Einrichtung. Der Kreis meldet derweile weitere Corona-Fälle.

Im Wohnstift Beethoven in Bornheim gibt es weitere Corona-Fälle. Das teilte die Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises am Dienstag mit. Mit Stand von Montagabend seien mittlerweile insgesamt 51 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Kreissprecherin Rita Lorenz: 32 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 19 Angestellte der Seniorenwohneinrichtung.

Die hohe Corona-Fallzahl in der Einrichtung war vergangene Woche bekannt geworden. Am vergangenen Freitag hatte der Kreis 24 Bewohner und 16 Mitarbeiter als positiv getestet gemeldet. In der Folge hatte es weitere Testungen gegeben, die nun die weiteren Befunde erbrachten.