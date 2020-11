Sorge auch beim 1. FC Köln : Bayern-Profi Niklas Süle positiv getestet

Köln Bayern-Verteidiger Niklas Süle ist positiv auf das Coronavirus getestet geworden. Am vergangenen Samstag war der FC Bayern zu Gast beim 1. FC Köln.

Der deutsche Nationalspieler und Bayern-Verteidiger Niklas Süle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Rekordmeister am Montag bekannt. Süle befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. Der für Dienstag aberaumten Covid-Testung beim 1. FC Köln dürfte somit eine höhere Bedeutung zukommen. Denn der FC Bayern war mit Niklas Süle am Samstag noch zu Gast im RheinEnergiestadion und hatte dort direkten Kontakt zu den Kölner Akteuren - unter anderem umarmte er Timo Horn.