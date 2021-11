Forderungen von CDU und Grünen : Der Kreis ist gegen eine Buslinie für die Bornheimer Rheinorte

Ein Bus der Linie 818 am Roisdorfer Bahnhof. Foto: Axel Vogel

Bornheim CDU und Grüne wollen eine Busverbindung für die Bornheimer Rheinorte einrichten. Der zuständige Rhein-Sieg-Kreis lehnt das aber ab – aus gleich mehreren Gründen.

Der Rhein-Sieg-Kreis weist Vorstöße der CDU sowie der Grünen aus Bornheim zu Änderungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zurück. Beide Fraktionen hatten unabhängig voneinander einen Ausbau des Busverkehrs in den Rheinorten gefordert, sind bei der für den ÖPNV zuständigen Kreisverwaltung allerdings nicht auf offene Ohren gestoßen.

Das geht aus den Unterlagen der Stadtverwaltung für die nächste Sitzung des Mobilitäts- und Verkehrsausschusses hervor. Die Stadt hatte die Anträge der Politik an den Kreis zur Prüfung weitergeleitet.

Weitere Verbindung zwischen den beiden Bahnhöfen

Der CDU geht es um eine Buslinie durch die Bornheimer Rheinorte, die die Bahnhöfe in Roisdorf und Sechtem verbindet. Die Ansicht der Kreisverwaltung dazu ist allerdings unmissverständlich. Die Einführung einer solchen Buslinie sei „nicht sinnvoll“, heißt es in der Stellungnahme der Kreisverwaltung, die in den Sitzungsunterlagen nachzulesen ist.