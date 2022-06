Naturschutz in Bornheim : BUND weist Wildkatzen in der Quarzgrube Brenig nach

Bornheim Immer wieder werden rund um die Quarzgrube Brenig Tiere gesichtet, bei denen es sich um Wildkatzen handeln könnte. Nun ist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) der Sache nachgegangen – mithilfe von Baldrian.

Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Rhein-Sieg ist es ein toller Erfolg in Sachen Naturschutz. Wie Kreisgruppensprecher Achim Baumgartner mitteilt, wurden in der Quarzgrube Brenig Wildkatzen nachgewiesen. Bereits seit Längerem seien dort immer wieder Tiere gesichtet worden, bei denen es sich um Wildkatzen gehandelt haben könnte, so Baumgartner. „Die Silhouette ist relativ markant“, erläutert er. Aus diesem Grund ist der BUND der Frage nachgegangen, ob in dem Naturschutzgebiet wirklich die seltenen Tiere leben.