Körperverletzung, Raub und Diebstahl : Euskirchener zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt

Euskirchen Ein 25-jähriger Euskirchener musste sich wegen diverser Delikte in der lokalen Drogenszene vor dem Bonner Landgericht verantworten. Unter den Opfern war auch eine frühere Freundin des jungen Mannes.

Am Montagmittag wurde ein Euskirchener unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Raubes und gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt sechseinhalb Jahren verurteilt. Der Mann wurde für schuldig befunden, Mitglieder der Drogenszene der Kreisstadt beraubt, bestohlen, beleidigt und verletzt zu haben. „Die hier verhandelten Taten stellen einen deutlichen Höhepunkt in der kriminellen Karriere des Angeklagten dar“, so der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Nicht weniger als elf mitunter einschlägige Einträge enthält die Akte des Verurteilten bereits. Dass er nun eine recht hohe Strafe kassierte, lag nicht nur an dem ansehnlichen Vorstrafenregister, sondern auch an der Brutalität, mit der der 25-Jährige die Überfälle durchgezogen hatte.