Unfall in Meckenheim : Alkoholisierter 18-Jähriger fährt nach Party gegen Hauswand

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Meckenheim. (Symbolfoto) Foto: dpa

Meckenheim Ein 18-Jähriger ist am Wochenende in Meckenheim nach einer Geburtstagsfeier alkoholisiert in ein Auto gestiegen. Die Autofahrt endete an einer Hauswand. Zwei Jugendliche wurden verletzt.



Eine Geburtstagsparty in Meckenheim endete am Wochenende für vier Menschen mit einem schweren Autounfall: Ein alkoholisierter 18-Jähriger fuhr mit seinem Wagen gegen eine Hauswand. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich vier Menschen in dem Wagen, zwei von ihnen wurden verletzt.

Demnach war der 18-Jähriger nach der Geburtstagsparty gegen 0.25 Uhr mit drei Insassen in seinem Auto auf der Hauptstraße in Meckenheim unterwegs. Als er in die Glockenstraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen eine Hauswand.

Dass der Jugendliche unter Alkoholeinfluss stand, bemerkten die Polizisten schnell. Der 18-Jährige schwankte und hatte Gleichgewichtsstörungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Fahrer des Wagens und ein gleichaltriger Mitfahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Dort entnahm ein Arzt dem Unfallfahrer eine Blutprobe zur Beweissicherung. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

(ga)