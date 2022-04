Vandalismus in Meckenheim : Kleiner Fußballplatz zweimal von Unbekannten beschädigt

Unbekannte haben die Tornetze und die Ballfangenetze des DFB-Kleinspielfelds in Meckenheim zerstört. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Noch bevor ein Vandalismusschaden am DFB-Kleinspielfeld in Meckenheim repariert werden konnte, beschädigten Unbekannte die Anlage erneut. Das will die Stadt nun unternehmen.

Nicht nur bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Meckenheim dürfte der Ärger über den wiederholten Vandalismus an dem kleinen Fußballplatz im Schul- und Sportzentrum groß sein. Erst kürzlich hatten UWG-Vertreter nach Angaben ihres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hans-Erich Jonen die Stadtverwaltung auf Beschädigungen an der sogenannten DFB-Kleinspielfläche hingewiesen. Unbekannte hatten sich an den Ballfangnetzen sowie den Netzen der Tore zu schaffen gemacht.

„Städtische Mitarbeitende sind dem damaligen Hinweis der UWG direkt gefolgt und fanden sowohl die Ballfangnetze als auch die Tornetze an dem DFB-Minispielfeld in einem zerstörten Zustand vor“, teilte Sascha Bach von der Pressestelle der Stadt Meckenheim dazu auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Ballfang- und Tornetze seien zerschnitten gewesen und möglicherweise auch mit einem Feuerzeug versengt worden. „Die Ballfangnetze wurden umgehend durch zwei Mitarbeitende des städtischen Baubetriebshofes ausgetauscht und erneuert“, so Bach – und auch die Tornetze sollten ausgetauscht werden. „Doch waren die Ballfangnetze in der Zwischenzeit erneut beschädigt worden“, teilte er weiter mit.

Die Stadt Meckenheim hat in beiden Fällen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Kosten für die Instandsetzungsmaßnahme belaufen sich laut Bach auf knapp 2200 Euro. „Derzeit wird von städtischer Seite überlegt, inwiefern die Anlage mit Netzen ausgestattet werden kann, die keinen Vandalismus zulassen“, sagte er weiter.

Das Fußballfeld soll frei zugänglich bleiben

Das Feld abzusperren, kommt für die Stadt nicht infrage. Bach: „Das Spielfeld ist frei zugänglich und soll es auch bleiben, sodass ein freies Fußballspielen weiterhin möglich ist.“ Laut Stadt steckt hinter den DFB-Kleinspielflächen die Idee des Deutschen Fußball-Bunds, Kinder für den Sport zu begeistern und ihnen einen Zugang zum Fußball zu ermöglichen.