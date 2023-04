Am 3. Mai geht es um die Verkehrswende Mobilität der Zukunft: Meckenheim lädt ein zur Bürgerwerkstatt

Auf den Weg gemacht hat sich die Stadt Meckenheim mit ihrem Mobilitätskonzept, das zwei Planungsbüros im Auftrag der Verwaltung ausarbeiten. So mancher Bürger war ebenfalls schon unterwegs und hat seine Erfahrungen mit der heimischen Verkehrsinfrastruktur über das Onlinetool „Wegedetektiv“ mitgeteilt. Jetzt ruft die Stadt zur nächsten Phase der Bürgerbeteiligung auf und lädt zur ersten Bürgerwerkstatt ein: Am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr in den Ratssaal des Rathauses.