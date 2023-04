Stadtverwaltung will Gebühren erhöhen Schwimmbadbesuch soll in Meckenheim künftig 50 Prozent mehr kosten

Moderat nimmt sich im Vergleich dazu die Mehrbelastung für Eltern aus, die Kinder im Grundschulalter in einem der OGS-Angebote in Meckenheim betreuen lassen. Zwar schlägt die Verwaltung vor, den neuen Höchstbetrag von 221 Euro im Monat – den das NRW-Schulministerium OGS-Trägern ab August zugesteht – in die neue Beitragsordnung aufzunehmen. Allerdings wird diesen Betrag nur ein kleiner Teil der Eltern entrichten müssen. Denn die Verwaltung schlägt vor, nicht nur an der bisherigen Staffelung nach Einkommensgröße festzuhalten, sondern diese um eine weitere Stufe für Spitzenverdiener zu erweitern.