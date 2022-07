„Vorahnungen“ von Günter Detro : Autor aus Rheinbach veröffentlicht neuen Roman

Günter Detro beschäftigt sich in seinem Roman mit einem unerklärlichen Phänomen, das die Welt verändern könnte. Foto: Alexandra Lingk

Rheinbach „Vorahnungen“ heißt der neue Roman von Günter Detro aus Rheinbach – eine gelungene Mischung aus Realität und Fiktion. Der Protagonist hat eine ungewöhnliche Gabe: Er sieht ständig Bilder, die sich im Nachhinein als Vorahnungen herausstellen. Auch ein verhasster Präsident spielt eine Rolle.

Zwei Dinge haben bei Günter Detro vor rund drei Jahren Fassungslosigkeit und Entsetzen hervorgerufen: Zum einen das Auftreten und Handeln des damaligen US-Präsidenten Donald Trump und zum anderen die Tatsache, dass ihm persönlich in diesem Zusammenhang derart erschreckende, für sein Empfinden geradezu unchristliche Gedanken in den Sinn kamen. Zum Beispiel hat er sich gefragt: „Kann der nicht weg, egal wie?“

Das Gefühlschaos und die theoretische Frage, wie man sich selbst verhalten würde, wäre man in der Lage, einen Beitrag zu liefern, um beispielsweise einen untragbaren Präsidenten zu entfernen, inspirierten den Rheinbacher Autor schließlich zu seinem neuen Roman „Vorahnungen“. In diesem sieht Protagonist Emil E. wieder und wieder Bilder, die sich im Nachhinein als Vorahnungen herausstellen – etwas, das ihm zunächst Gefühle von Beklemmung, Verstörung und Hilflosigkeit beschert, bevor ihm klar wird, dass diese Gabe durchaus nützlich sein könnte.

Das Buch ist im Bonner Kid-Verlag erschienen

Emil E. ist im Großen und Ganzen jemand „wie du und ich“. Man mag diesen Mann, einen Zeitgenossen, der über ein ausgeprägtes Bedürfnis an Ordnung, Struktur und Kontrolle verfügt, ein wenig „hasenfüßig“ daherkommt und langwierige Diskussionen mit sich selbst führt, aber bei aller Umständlichkeit das Herz eindeutig am rechten Fleck hat. Emils Gedankengänge beschreibt Günter Detro mit der für ihn typischen Liebe zu kleinen, feinen Details und erfrischendem Wortwitz. Dass er tatsächliche Ereignisse der Vergangenheit zum Inhalt der Vorahnungen macht, weckt beim Lesen immer wieder das Gefühl, mittendrin und dabei zu sein. Autobiografische Elemente finden sich ebenfalls in der Erzählung – der Beginn der Pandemie hat auch auf Detros schriftstellerisches Arbeiten nicht unerheblich Einfluss genommen.