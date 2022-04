Raus ins Grüne : Wo sich nicht nur Biker treffen

Rheinbach-Kurtenberg Früher lagen in der Gaststätte „Zu den vier Winden“ weiße Stofftischdecken auf den Tischen. Bunte Blumen verzierten das Lokal. Vor neun Jahren hat sich das geändert. Bernd Dziejak eröffnete am Kurtenberg eine Bikerkneipe. Der Beliebtheit der Gaststätte hat das keinen Abbruch getan.

Weg von Blümchen und weißen Tischdecken

Die Idee, aus den „Vier Winden“ eine Bikerkneipe zu machen, sei zufällig entstanden. Damals waren Ariane Voß und Bernd Dziejak auf ihren Motorrädern in der Umgebung unterwegs. In Rheinbach-Kurtenberg entdeckten sie an einer Kreuzung den Gasthof, der damals noch mit „Blümchen und weißen Tischdecken“ ausgestattet war. Die damalige Inhaberin bereitete sich auf den Ruhestand vor. Da kam es nur gelegen, dass die Biker das Lokal übernehmen wollten.

2002 haben Angelika und Heinz Sampels das „Café in der alten Scheune“ in Hilberath eröffnet. Besonders beliebt bei Gästen sind die hausgemachten Torten. Im Mai will das Café das zwanzigjährige Bestehen feiern.

Gastro-Tipp in Hilberath : Das Café in der alten Scheune lockt mit hausgemachten Torten 2002 haben Angelika und Heinz Sampels das „Café in der alten Scheune“ in Hilberath eröffnet. Besonders beliebt bei Gästen sind die hausgemachten Torten. Im Mai will das Café das zwanzigjährige Bestehen feiern.

Raus ins Grüne : Gartenwirtschaft am Herrenhaus bei Alfter ist beliebt bei Ausflugsgästen Das Herrenhaus Buchholz kann für Veranstaltungen wie Hochzeiten gebucht werden. Immer wieder kommen hier aber auch Ausflugsgäste an. Für diese Gäste hat der Geschäftsführer 2019 die Gartenwirtschaft am Herrenhaus eröffnet.

Von der Kneipe zur Konzerthalle

An Wochenenden wird die Kneipe zur Konzerthalle. Dort treten regelmäßig Rockbands aus der Region auf. Bernd Dziejak, der unter anderem in der Kölner Live Music Hall regelmäßig Musikveranstaltungen organisiert, berichtet von der Band The New Roses. Als Newcomer haben die Musiker in den Vier Winden eines ihrer ersten Konzerte gespielt, erinnert er sich. Mittlerweile treten sie auch international auf. Auch in diesem Jahr soll es in den Vier Winden wieder Konzerte geben. Zwei davon sind schon im Mai geplant. Je nach Wetter wird die Bühne im Lokal oder draußen aufgebaut. Bis zu 300 Musikfans können dann zuhören.