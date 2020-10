Busverkehr in Swisttal : 32 Haltestellen in Swisttal werden barrierefrei

Swisttal Der barrierefreie Ausbau des Nahverkehrs in Swisttal schreitet vor. Allerdings etwas anders als zunächst geplant.

Nicht von der Hand weisen ließ sich allerdings die Unwägbarkeit, was an dieser Stelle mit dem leerstehenden Edeka-Gebäude geschehen wird. Denn laut Verwaltung liegt ein genehmigter Bauantrag vor, der auch Zufahrten und Stellplätze im Bereich der vorhandenen Haltestelle betreffe. In Bezug auf diese Haltestelle soll abgewartet werden, ob und wann die Baumaßnahme umgesetzt wird. Die Haltestelle Buschhoven-Mitte Alte Poststraße in Fahrtrichtung Morenhoven/Heimerzheim soll ohne Wartehalle umgesetzt werden.