Überschlag in einer Linkskurve : Autofahrer bei Verkehrsunfall in Swisttal schwer verletzt

Autofahrer bei Verkehrsunfall in Swisttal schwer verletzt

Überschlag in einer Linkskurve

Swisttal Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist in Swisttal mit seinem Wagen von der L163 abgekommen. Das Fahrzeug überschlug dabei.

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf der L163 in Swisttal-Morenhoven. Der 22-Jährige konnte sich zwar noch selbstständig aus seinem Wagen retten, jedoch musste er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.