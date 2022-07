Unfall in Oberbachem : Junge Frau landet mit ihrem Auto in Vorgarten

Junge Frau landet mit ihrem Auto in Vorgarten

Unfall in Oberbachem

Wachtberg Eine junge Autofahrer hat am Samstagmittag in Oberbachem die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist im Vorgarten eines Wohnhauses gelandet.

Leicht verletzt wurde am Samstagmittag eine junge Frau bei einem Unfall an der Dreikönigenstraße im Wachtberger Stadtteil Oberbachen. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen gegen 13.45 Uhr von Berkum kommend in Richtung Niederbachem unterwegs, als sie plotzlich aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam, gegen einen Poller prallte und schließlich direkt vor der Haustür eines Wohnhauses zum Stehen kam.