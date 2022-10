Schulwege in Wachtberg : Pecher Grundschul-Eltern fordern Zebrastreifen

Grundschüler stehen an der kleinen Aufstellfläche der Ampel an der viel befahrenen L 158. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Pech In Pech weisen keine Schilder oder Fahrbahn-Piktogramme auf den Schulweg hin. Dabei gibt es viele kritische Stellen.



Im randvollen Mannschaftsraum der Pecher Feuerwehr haben in der jüngsten Ortsvertretungssitzung Pecher Eltern mit Lokalpolitikern und Vertretern der Verwaltung über die Verkehrssituation der Grundschüler in Pech diskutiert. Allgemeine Einigkeit herrschte über die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs auf den Schulwegen. Nun will die Gemeinde mit den zuständigen Behörden ausloten, welche Maßnahmen schnell umsetzbar sind.

Betrachtet man die Situation vor Ort, werden die laut den Daten des Robert-Koch-Instituts durchschnittlich zwischen 1,18 und 1,42 Meter großen Kinder zwischen sechs und zehn Jahren häufig von den Motorhauben parkender und fahrender Fahrzeuge völlig verdeckt. Weil zudem keine Schilder oder Fahrbahn-Piktogramme auf den Schulweg hinweisen, wissen nur Ortskundige um die kritischen Stellen. So rechnen pendelnde Autofahrer auf der L 158 kaum mit querenden Kindern.

Weil auch mancher Ortskundige gelegentlich Rücksichtnahme vermissen lässt, wünschten sich die Eltern auch für innerorts gelegene Straßen Verbesserungen. Nachdruck verlieh den Forderungen eine Liste mit 388 Unterschriften für das Anliegen, „dass die Wege von Pech sicherer werden“, sagte Theresa Mertes, Mutter von Grundschülern in Pech.

Es gebe andere Kommunen, in denen in Schulnähe und auf den Schulwegen der maximale Ermessensspielraum bei der Gestaltung der Verkehrsvoraussetzungen genutzt werde, so Mertes. „Das wünschen wir uns auch für Pech.“ In diesem Zusammenhang dankte sie Bürgermeister Jörg Schmidt für die Zusage, die finanziellen Mittel für die beiden gewünschten Zebrastreifen aus dem Gemeindehaushalt zu stemmen, sofern die Markierung derselben zulässig sei.

Es geht auch um die Sicherheit der Senioren

Michael Lendle, Vater von zwei Grundschülern, signalisierte Unterstützung und Verständnis: „Wir wissen, dass es Zuständigkeiten gibt, die eingehalten werden müssen.“ Zugleich erinnerte er daran, dass es nicht nur um die Sicherheit der Kinder, sondern auch um die schwächerer Verkehrsteilnehmer wie Senioren ginge.

Konkret wünschen sich die Eltern Zebrastreifen auf der Straße Am Langenacker in Schulnähe und auf der Pecher Hauptstraße etwa in der Höhe der Metzgerei. Außerdem sollten Schulwegmarkierungen die Autofahrer für die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 30 Stundenkilometern auf den betroffenen innerörtlichen Straßen und 50 Stundenkilometern im Ampelbereich der L 158 sensibilisieren.

Mehr Sicherheit würde ihrer Meinung nach auch ein späteres Grünlicht für die Rechtsabbieger aus Richtung der Pecher Hauptstraße und eine größere Aufstellfläche an der Ampel bringen.

Markus von Wirtz, Leiter des Ordnungsamts in Wachtberg, informierte über die aktuelle Wiederholung von Verkehrserhebungen, die im Sommer in ungünstigen Zeitabschnitten durchgeführt wurden. Gemessen und gezählt werde auf der Pecher Hauptstraße, Am Langenacker auf der geraden Strecke und an der Ampel. Sobald die Auswertungen vorlägen, sollen sie der Elterninitiative bekanntgemacht werden, so von Wirtz.