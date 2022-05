Auszeichnung in Pech und Villip : Achtsamkeit auf dem Barfußpfad in der Grundschule lernen

Achtsamkeit auf dem Barfußpfad in der Grundschule lernen

Auszeichnung in Pech und Villip

Auf einem Barfußpfad üben die Kinder am Wohlfühltag Achtsamkeit. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Dass man Mobbing, Gewalt, Unlust und Depression schon in der Grundschule verhindern kann, zeigt die Arbeit des Grundschulverbands Wachtberg. Ein Swisttaler Verein hat die Standorte in Pech und Villip ausgezeichnet.

Der Verein Achtsamkeit hilft Allen (AhA) hat die Standorte in Pech und Villip des Grundschulverbands Wachtberg für besondere Bemühungen um Sozialkompetenz ausgezeichnet. Zudem förderte AhA Aktionen wie Wohlfühltage und weitere Angebote für die Schülerinnen und Schüler mit 500 Euro. Die Vereinsvorsitzende Barbara Hölscher und Vorstandsmitglied Susanne Heilmann würdigten damit die Arbeit der Mitarbeiterinnen der Schulen.

Das Schulteam arbeitet mit vielen Programmen an einem guten Miteinander

Unter der Leitung von Elke Weyers verfolgt das Team mit Programmen das Ziel, Mobbing, Gewalt, Unlust und Depression vorzubeugen. Im Zentrum des schulischen Leitbilds steht der „Mensch mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Willen“. Die Grundschulen Pech und Villip orientieren sich dabei an christlichen Werten wie Toleranz, Fürsorge und Sicherheit sowie einem respektvollen und wertschätzenden Umgang im Schulalltag. Instrumente wie das Kinderparlament in der Offenen Ganztagsschule, Streitschlichter, Patenschaften und Dienste bringen den Kindern wesentliche Elemente des gesellschaftlichen Miteinanders ebenso nahe wie der Einsatz von Schülerkonferenzen, Klassen- und Schülersprechern.

Weiterhin setzt die Grundschule an beiden Standorten Erste-Hilfe-Kurse, das Programm Mein Körper gehört mir, Selbstbehauptungskurse und die Präventionsprogramme Mut tut gut, Klasse 2000 und gezieltes Sozialtraining in den Klassen 1 und 2 ein. Der Verein mit Sitz in Swisttal versteht sich als Impulsgeber und Projektförderer. Als solcher stellt er geeignete Unterrichtsmaterialien vor, unterstützt begleitend neue Projekte und vermittelt dem Kollegium Strategien zum Stoppen von Mobbing.