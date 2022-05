Wachtberg-Niederbachem : Sanierung des Henseler Hofes startet bald

Wachtberg-Niederbachem Der Dorfsaal in Niederbachem soll endlich modernisiert werden. Die Gemeinde rechnet wegen Handwerkermangels aber erst mit einem Baustart im Spätherbst. Die Vereine brauchen Planungssicherheit und für die Zeit der Sanierung Ausweichlösungen.

Der Henseler Hof beschäftigt seit Jahren die Wachtberger Verwaltung, den Rat und die Ausschüsse. An sich ist die Marschrichtung klar. „Die Bedeutung des Henseler Hofes ist groß. Vereine, die Politik, die Gemeinde Wachtberg oder Privatpersonen, viele Akteure nutzen den Saal. Deshalb gibt es auch den Beschluss, den Henseler Hof baulich fit für die Zukunft zu machen“, betont Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian. Wann die Sanierung starten soll, ist aber noch unklar.

Bei einer Podiumsdiskussion der Gemeinde Wachtberg zum Thema Starkregen und Überflutungsvorsorge nimmt „Hochwasser-Pabst“ Reinhard Vogt die Podiumsgäste in die Zange. Für ihn geht der Schutz bei der Planung der Baugebiete los. Das Publikum sieht vor allem Folientunnel kritisch.

Reinhard Vogt bei Podiumsdiskussion zu Starkregen in Wachtberg

Lydia Lohmeier will mit Jeanette Hölzgen Mitte Mai die Gastronomie des Reitstalls der Burg Münchhausen in Adendorf wiederbeleben. Wir stellen die Pläne vor.

Anderen Vereinen, Chören und Sportgruppen müssten ebenfalls Ausweichlösungen vorliegen, wenn der Baustart erfolgt. Metze rechnet beispielsweise vor: „Wenn erst zum Jahresende mit der Sanierung begonnen würde, könnten wir unsere für November angedachte Karnevalssitzung noch an bekannter Stelle durchführen. Dann müsste bei der für zehn bis zwölf Monate anstehenden Umbaumaßnahme nur die Party an Rosenmontag ausfallen. Wenn schon in den nächsten Wochen die Handwerker anrücken, wäre die Party nach dem Rosenmontagszug 2023 vielleicht wieder im Vereinssaal machbar.“