Baustelle auf dem Landgrabenweg in Wachtberg : Wirtschaftsweg Umleitungsstrecke zum Golfplatz

Wachtberg-Niederbachem Die Bauarbeiten auf dem Landgrabenweg haben mit zwei Monaten Verspätung begonnen. Anwohner sind über den Lärm nicht erfreut. Für die Sanierungskosten erhebt die Gemeinde keine Anliegerbeiträge.

Baufirma hatte an der Ahr zu tun

Als Begründung für den fast zwei Monate späteren Baustart gibt die Gemeindeverwaltung an, dass die beauftragte Firma noch länger im Krisengebiet an der Ahr im Einsatz war und deshalb erst jetzt die Arbeiten aufnehmen konnte. Für einen Anwohner am Landgrabenweg, der just am vergangenen Mittwoch Geburtstag hatte, führte die Anfahrt der Asphaltfräsmaschine am frühen Morgen mit ihren Fräswalzen dazu, dass er wie vermutlich viele andere Anwohner „beinahe aus dem Bett gefallen wäre“. Aber diese Episode war dann noch harmlos. Auf der eingerichteten Umleitungsstrecke in Richtung Golfplatz wussten viele Spaziergänger und Reiter nicht, dass jetzt die Wirtschaftswege auch für den Autoverkehr freigegeben sind. So mancher Autofahrer musste sich lautstarke Beschwerden anhören – einen Fall gab es zumindest schon, wo sogar ein Spaziergänger handgreiflich wurde und auf das Auto eines vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmers schlug. Inzwischen wird die Umleitungsstrecke viel von Autofahren genutzt – Ziel ist für sie immer der Golfplatz. Und Andreas Thamm, Präsident des Golfclub Bad Godesberg, ist schon etwas besorgt, weil die Straßenarbeiten am Landgrabenweg in der ruhigen Jahreszeit im Dezember stattfinden sollten. „Jetzt gehen wir schon auf das Frühjahr zu und uns wurde mitgeteilt, dass die Baumaßnahme vier Monate in Anspruch nimmt“ sagt Thamm. „Dass die Straßenarbeiten bis Ende Mai 2022 dauern werden“, bestätigt seitens der Wachtberger Gemeindeverwaltung auch deren Pressesprecherin Margrit Märtens.