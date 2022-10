Erste Runde im Verbandspokal : Der Bonner SC gewinnt gegen Landesligist SV Breinig 7:0

Bonn Der Bonner SC setzt sich in der ersten Runde des Verbandspokals gegen den Landesligisten SV Breinig klar mit 7:0 durch.

Der Bonner SC ist im Fußball-Verbandspokal eine Runde weiter. Vor heimischer Kulisse im Sportpark Nord setzte sich der Mittelrheinligist am Mittwochabend in der ersten Runde gegen den Landesligisten SV Breinig deutlich mit 7:0 (3:0) durch. Der Mann der ersten Hälfte hieß Samir Malaab. Neben seinen beiden Toren zum 1:0 und 2:0 (29., 37.) bereitete der Angreifer das 3:0 durch Daniel Somuah vor (44.). Der zweiten Hälfte drückte Burak Yesilay seinen Stempel auf. Nach dem vierten Bonner Treffer durch Alexander Tacki Sai (47.) gelang dem Stürmer ein Hattrick (73., 86., 89.). „Ein überzeugender und auch in der Höhe verdienter Sieg“, bilanzierte BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz.

Wie schon in den Partien im Kreispokal hatte der Bonner Coach auch in der ersten Runde auf Verbandsebene die Rotationsmaschine angeworfen. So bildeten Alexander Tacki Sai und Daniel Somuah den Bonner Angriff. Auch Tim Schirmer, der zweifache Torschütze gegen Glesch-Paffendorf, durfte von Beginn an ran. Wieder in der Startelf stand außerdem Rudolf González, der seine muskulären Probleme überwunden hatte. Auf der Bank nahm erstmals wieder Leon Augusto Platz. Der Kapitän hatte seit der Auftaktpartie in Hürth im August mit einer Schulterverletzung gefehlt und feierte ab der 77. Minute sein Comeback. Gleich die erste echte Torchance nutzten die Gastgeber zur Führung. Samir Malaab überloppte nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld Breinigs Schlussmann Timon Götzenich zum 1:0 (29.). Anscheinend macht es derzeit kein Bonner Spieler unter zwei Treffern, denn in der 37. Minute hieß der Torschütze zum 2:0 erneut Malaab. Diesmal traf der Linksfuß ins linke untere Eck. Auch beim dritten Bonner Treffer hatte Malaab seine Aktien drin. Diesmal profitierte Somuah von der Vorarbeit des ehemaligen Bornheimers (44.).