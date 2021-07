Vorbereitung auf Regionalliga : Bonner SC gewinnt Testspiele gegen Bezirksligisten

Bonn Der Bonner SC hat am Wochenende Testspielerfolge gegen die beiden Bezirksligisten Blau-Weiß Köln und Oberkasseler FV gefeiert. Das Team von Trainer Björn Joppe konnte aber nur in einer der beiden Partien überzeugen.

Sportlich wusste Fußball-Regionalligist Bonner SC gegen das Bezirksliga-Duo Blau-Weiß Köln am Samstag und Oberkasseler FV am Sonntag nur einmal zu überzeugen. Nach dem 4:3-Sieg in Köln gewann der BSC am Oberkasseler Stingenberg standesgemäß mit 9:1. Dafür traf das Team in Sachen Hilfsbereitschaft mitten ins Herz. Insgesamt spendete der Regionalligist 1700 Euro für die Betroffenen der Flutkatastrophe in der Region. 50 Euro kamen für jedes geschossene und kassierte Tor zusammen. BSC-Cheftrainer Björn Joppe verdoppelte die Summe jeweils.