Offensivspieler bleibt länger : Mark Uth verlängert seinen Vertrag beim 1. FC Köln

Köln Mark Uth hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln vorzeitig verlängert. Für ihn passt es beim Club in seiner Geburtsstadt.

Zweifel gab es keine an Mark Uth beim 1. FC Köln. Der Offensivspieler genoss bei den Club-Verantwortlichen volles Vertrauen, selbst wenn er in dieser Saison wegen diverser Verletzungen nicht seine enorme Qualität entfalten konnte. Auf lediglich drei Einsätze kommt der Porzer in der Bundesliga in dieser Runde bislang, dennoch hatte Christian Keller ihm immer den Rücken gestärkt. „Wir möchten ganz klar, dass Mark weiter für uns spielt. Auch, wenn er diese Saison leider nicht so helfen konnte, wie das alle wollten“, betonte der FC-Sportchef.

Wie der 1. FC Köln in der Rückrunde den Klassenerhalt meistern will

Restart der Bundesliga : Wie der 1. FC Köln in der Rückrunde den Klassenerhalt meistern will Mit der Partie gegen Werder Bremen startet der 1. FC Köln zum Jahresauftakt in die Mission Klassenerhalt. Die lange Winterpause hat Trainer Steffen Baumgart seinen Spielern zur Regeneration gegeben.

Uth steht erst im März wieder zur Verfügung

Tatsächlich ist Uth, der wegen einer erneuten Schambeinoperation erst im März wieder zur Verfügung steht, mit seiner Kreativität und Torgefahr „ein Spieler, der den Unterschied machen kann“, wie es Keller einmal ausdrückte. Uth spielte in seinen ersten beiden Senioren-Jahren in der U21 des FC, kehrte dann über die Stationen SC Heerenveen, Heracles Almelo (beide Niederlande), die TSG Hoffenheim sowie FC Schalke 04 in seine Geburtsstadt zurück. Nach seiner zwischenzeitlichen Leihe zum FC in der Rückrunde 2019/20 wurde er im Sommer 2021 fest verpflichtet. Für den FC lief Uth 48-mal in der Bundesliga auf (10 Tore, 14 Vorlagen). Wenn man in Köln geboren sei, sagte Uth nun, gebe es nur ein Ziel: beim 1. FC Köln zu spielen. „Und ich bin froh, dass ich nach meinen Zwischenstationen wieder hier angekommen bin. Der FC ist Heimat für mich, und ich fühle mich hier mehr als wohl.“ gha