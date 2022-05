Ab 1. Dezember : Markus Rejek wird dritter Geschäftsführer beim 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln wird künftig mit drei Geschäftsführern arbeiten. Markus Rejek wird ab dem 1. Dezember das Trio um Christian Keller und Philipp Türoff komplettieren. Das gab der Verein am Mittag bekannt.

Personalien : Luca Kilian bleibt beim FC, Schaub geht in die 2. Liga Abwehrspieler Luca Kilian wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln spielen. Laut „Sky“ soll der 22-Jährige beim FC einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Louis Schaub zieht es nach Hannover.

Rejek arbeitete bereits für den den Sportrechtevermarkter Sportfive und arbeitete in führenden Positionen für Borussia Dortmund, 1860 München und aktuell Arminia Bielefeld. Mit seiner Expertise im Marketing gewann Rejek zahlreiche Preise. In Bielefeld will Rejek nach dem Abstieg aus der Bundesliga nun noch einen geordneten Übergang koordinieren. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich im Sinne von Arminia Bielefeld eine professionelle Übergabe unterstützen werde. Für mich ist der Wechsel nach Köln zu einem Club mit einer so langen Bundesliga-Historie und seinen 116.000 Mitgliedern eine spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, sagte Rejek.