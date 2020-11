Niederlage gegen Zweitligisten : 1. FC Köln verliert Testspiel gegen VfL Bochum

Köln Auch im Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum ist dem 1. FC Köln kein Sieg geglückt. Die Elf von Trainer Markus Gisdol verlor mit 1:3.

Die Drähte zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum sind kurz. Es ist fast schon Gewohnheit, dass sich beide Clubs in der pflichtspielfreien Zeit zu einem Testspiel verabreden. Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen am Donnerstag waren gerade einmal rund drei Monate seit dem letzten zurückliegenden Duell verstrichen. Kurz vor dem Aufbruch in ihr Sommertrainingslager hatten sich die Geißböcke durch einen 2:0-Sieg ein gutes Gefühl für den Aufenthalt in Donaueschingen verschafft.