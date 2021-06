Baseball-Bundesliga : Bonn Capitals buchen das Heimrecht im Viertelfinale

Bonn Zwölf Siege aus zwölf Spielen: Die Bonn Capitals bleiben in der Baseball-Bundesliga auch bei den Berlin Flamingos ungeschlagen.

Die Serie der Bonn Capitals hält: Zwölf Spiele, zwölf Siege. Der Baseball-Bundesligist hat sein erstes Ziel erreicht und darf das Playoff-Viertelfinale am 24. und 25. Juli im heimischen Stadion an der Rheinaue spielen. Platz eins in der Bundesliga Nord ist den Capitals nicht mehr zu nehmen.