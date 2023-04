Bonn-Marathon Auto fährt auf die Strecke und Inliner teilen sich den Sieg

Auch der spätere Sieger, Karsten Wilke aus Wuppertal, der nach 39:24 Minuten rund vier Meter vor Röhr über die Ziellinie rollte, fühlte sich in der entscheidenden Phase des Rennens behindert. Die Schnellsten unter den Inlinern kratzen beim Zielsprint immerhin die 50 km/h-Marke. „Wir wussten nicht, was der Autofahrer vorhatte“, so Wilke. Unmittelbar im Ziel einigten sich die beiden Männer an der Spitze des Klassements deshalb, sich den Sieg zu teilen. In der Siegerliste tauchte dennoch Karsten Wilke vor Christoph Röhr auf. Zwei Sekunden lagen zwischen Platz eins und zwei. Dritter wurde Sebastian Becker vom CST Köln e.V.