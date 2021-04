2. Hockey-Bundesliga-Saison abgebrochen : Hockey-Damen des Bonner THV haben Pause

Bonn Der Deutsche Hockey-Bund bricht die Saison in der 2. Bundesliga ab. Damit haben die Damen des BTHV nun wieder Pause

Noch bis Donnerstag durften sich die Spielerinnen des Hockey-Zweitligisten Bonner THV (BTHV) auf das Heimspiel am Sonntag im Wasserland gegen den Bremer HC freuen. Nun ist klar, dass die erst vor einer Woche gestartete Feldrunde in den 2. Bundesligen bei den Damen und Herren abgebrochen wird. Die vom Präsidium des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) eingesetzte Task-Force-Bundesliga beschloss einstimmig, die Saison zu beenden.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei neben einer schwindenden Bereitschaft der Vereine, den Spielbetrieb fortzuführen beziehungsweise wieder aufzunehmen, der Umstand, dass es in verschiedenen Regionen und Städten es weiterhin keine rechtliche Erlaubnis zur Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs gebe und dafür auch keine klaren Perspektiven bestünden, heißt es in einer Pressemitteilung des DHB. Vor allem die Berliner Vereine seien davon betroffen. Den zuständigen Gremien des DHB werde daher empfohlen, in dieser Saison keine weiteren Meisterschaftsspiele der 2. Bundesliga mehr austragen zu lassen.