Zweitliga-Volleyballer feiern mit dem 3:1 in Neustrelitz schon den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison : Im dritten Satz behält Mondorf die Nerven

Zweitliga-Volleyballer feiern mit dem 3:1 in Neustrelitz schon den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison

NIEDERKASSEL Dank einer starken Leistung haben die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf bereits ihren sechsten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Beim PSV Neustrelitz setzte sich der TuS mit 3:1 (25:21, 18:25, 31:29, 25:18) durch.

Dabei waren die Mondorfer nach der langen Anreise nur schwer ins Spiel gekommen und lagen im ersten Satz schnell mit 2:6 zurück. In der Folge kamen die Gäste aber immer besser in Tritt, verkürzten auf 6:7 und zogen beim 13:12 erstmals in Front. Allerdings blieb es das erwartet enge Spiel. Erst beim 21:21 gelang Mondorf mit Nico Wegner am Aufschlag eine Vier-Punkte-Serie zum Satzgewinn.