Handball-Regionalliga : TSV Bonn rrh. rettet noch ein 38:38-Remis

Torjäger: Mit sieben Toren war Timo Worm der Treffsicherste bei der TSV Bonn rrr. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Die Handballer der TSV Bonn rrh. schienen das Regionalliga-Duell bei TuSEM Essen schon verloren zu haben. Dann drehten sie in der letzten Minute noch einmal auf.

Von Uwe Albrecht

Nach einer tollen Aufholjagd in den letzten zwei Minuten schafften die Handballer der TSV Bonn rrh. am neunten Spieltag der Regionalliga Nordrhein ein verdientes 38:38 (17:16)-Unentschieden beim Drittliga-Absteiger TuSEM Essen II. Damit verteidigten die Beueler ihren elften Tabellenplatz und führen weiterhin aufgrund des besten Torverhältnisses ein Quartett an, das die Abstiegszone bildet. Am nächsten Samstag erwartet die TSV mit der Zweitvertretung des Bergischen HC eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld.

Nach Langzeitausfall Daniel Fischer musste TSV-Trainer Frank Berblinger auch kurzfristig mit Fabian Struif wegen Verletzung auf den zweiten wichtigen Innenverteidiger verzichten und damit während des Spiels wiederholt den Innenblock umstellen. Für die verletzten Torleute Moritz Meissenburg und Kilian Werz kam mit Moritz Czerwinski mittlerweile der sechste Keeper zum Einsatz.

Die Beueler stellten von Beginn an eine stabile Abwehr, hinter der Torwart Islam Ahmed Elnoamany ein zuverlässiger Rückhalt war. Aus der gut funktionierenden Defensive starteten die Beueler über die zweite Welle mit viel Tempo ihre Angriffe und kamen zu leichten Toren. Von den druckvollen Aktionen profitierten vor allem die treffsicheren Außen Franz Krohn und Luca Bohrmann. So erspielte sich die TSV über 3:0 (5.) eine Führung von drei Toren, die bis zum 13:10 (22.) Bestand hatte. Nach mehreren vergebenen Torchancen gelang dem TuSEM mit einem 4:0-Lauf mit 14:13 (26.) die erste Führung. Doch die TSV blieb dran, ging mit einer 17:16-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hielt die Beueler Führung bis zum 24:23 (42.). Durch die nötigen Wechsel im Innenblock der TSV-Abwehr kam es zu Abstimmungsproblemen. Nach einem Dreierpack zur Essener 26:24-Führung (46.), lagen die Beueler nur noch in Rückstand, der 85 Sekunden vor Schluss in Unterzahl beim 35:38 uneinholbar schien. Die Beueler gingen trotz Unterzahl zur offenen Manndeckung über. Nach drei Paraden von Elnoamany verkürzte zunächst Kreisspieler Daniel Rohloff 69 Sekunden vor dem Ende auf 36:38 und Bohrmann mit einem verwandelten Siebenmeter zum 37:38. Nach einer Auszeit des TuSEM waren noch 29 Sekunden zu spielen. Doch wieder scheiterte ein Essener an Elnoamany und Krohn erzielte vierzehn Sekunden vor Schluss den kaum noch für möglich gehaltenen 38:38-Ausgleich.