Achtelfinale des Mittelrheinpokals : Bonner SC trifft im Verbandspokal auf den SSV Merten

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC trifft im Verbandspokal auf den SSV Merten. Der FC Blau-Weiß Friesdorf muss gegen den FC Hürth ran.

Reif für die Couch eines Psychotherapeuten sind die Spieler des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC wohl nicht. Dennoch hat BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz ein immer wiederkehrendes Problem ausgemacht, dass vermutlich in den Gehirnwindungen seiner Schützlinge seinen Ursprung nimmt und das am vergangenen Spieltag zur 0:2-Heimniederlage gegen den TuS BW Königsdorf führte. „Wir brauchen viel zu viele Chancen, um Tore zu machen“, sagt der 37-Jährige. Die jüngsten Zahlen bestätigen den Bonner Coach. 20:3-Torschüsse und 19:2-Ecken stehen null Toren im letzten Punktspiel gegenüber. Da kommt die Partie am Samstag (16 Uhr, Sportpark Nord) im Achtelfinale des Verbandspokals gegen den Landesligisten SSV Merten gerade recht. „Wir wollen es vor dem gegnerischen Tor wieder besser machen und eine Runde weiterkommen“, sagt der BSC-Coach. „Danach konzentrieren wir uns auf Wegberg-Beeck.“ Beim Tabellenführer der Mittelrheinliga, der aktuell fünf Punkte mehr auf dem Konto hat, muss sich der BSC am Freitagabend, 25. November, bewähren. Aber auch das K.o.-Spiel gegen Merten dürfte kein Selbstläufer werden. Im Kreispokalfinale benötigte der Regionalliga-Absteiger immerhin das Elfmeterschießen, um die Mannschaft von Trainer Björn Effertz in die Knie zu zwingen. Hatte Sinkiewicz in den bisherigen Pokalspielen fleißig rotiert, will sich der 37-Jährige wohl auch im Hinblick auf die Partie in Wegberg-Beeck diesmal bei Personalwechseln zurückhalten. Fehlen werden allerdings die weiterhin angeschlagenen Maximilian Pommer und Ishak Adahchur. Tore verhindern soll wieder „Pokalschlussmann“ Kevin Birk.