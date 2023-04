84:77-Sieg gegen Alba Berlin Telekom Baskets sind wieder Tabellenführer

Um dann im zweiten Viertel erst so richtig heiß zu laufen. Denn nun fiel auch der Dreier – sechs Stück sollten es werden. Plötzlich war das Team von Coach Tuomas Iisalo mit 34:17 vorne. Ganz so einfach ließen sich die Meister aus der Hauptstadt aber nicht abfertigen. Berlin drückte aufs Gaspedal und kam mit einem 11:0-Run auf 34:28 heran. Ein Freiwurf von Tadda brachte die Baskets wieder in die Spur. Ein Dreier von TJ Shorts sorgte für den 46:38-Pausenstand.