Testspiel gegen Le Portel : Überragender Jeremy Morgan führt Telekom Baskets zum Sieg

Bonn Nach dem einwöchigen Trainingslager in Calais haben die Telekom Baskets den französischen Erstligisten ESSM Le Portel in einem Testspiel mit 85:80 bezwungen.

Angeführt vom überragenden Jeremy Morgan haben die Telekom Baskets auch ihr zweites Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison der Basketball-Bundesliga gewonnen. Gegen den französischen Erstligisten ESSM Le Portel setzten sich die Bonner am Donnerstagabend zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in Calais mit 85:80 (26:22, 19:19, 27:20, 13:19) durch.

Neuzugang Morgan kam dabei auf 28 Punkte und traf acht seiner 13 Dreierversuche; bereits zur Halbzeit stand der US-Amerikaner bei 19 Punkten. Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Hälfte setzten sich die Baskets im dritten Viertel entscheidend ab und sicherten sich so im zweiten Testspiel unter dem neuen Coach Tuomas Iisalo den zweiten Erfolg.

Am Freitag kehrt das Team aus Frankreich nach Bonn zurück, das nächste Testspiel steht am Mittwoch, 1. September, auswärts bei Brose Bamberg an.