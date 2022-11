Polizei geht von Zusammenhang aus : Einbrecher suchen vier Kitas in Wachtberg und Bad Godesberg heim

Wachtberg/Bad Godesberg Bislang unbekannte Täter nutzten das vergangene Wochenende, um in drei Wachtberger Kitas einzusteigen. In Lannesdorf blieb es beim Versuch. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Ein böses Erwachen gab es am Montagmorgen in gleich drei Kitas in Wachtberg. Bislang unbekannte Täter waren laut Bonner Polizei zwischen Freitag und Montagmorgen in das Familienzentrum in Villip sowie die Einrichtung in Villiprott an der Straße Auf dem Zehnmorgen eingebrochen. Beide Kitas gehören der Gemeinde. Auch die Kita in Ließem bekam ungebetenen Besuch, deren Träger die evangelische Kirche ist. Nicht weit entfernt versuchten außerdem ebenfalls am Wochenende Unbekannte, in Fenster und Türen der Kita an der Splickgasse in Bad Godesberg-Lannesdorf aufzuhebelen, allerdings ohne Erfolg.