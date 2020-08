Fahndung dauert an : Mann gibt bei Streit in Bonn-Lannesdorf Schüsse ab

In Bonn-Lannesdorf waren Polizei und ein SEK am Montagabend im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Bonn In Bonn-Lannesdorf soll sich am frühen Montagabend ein Streit zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz an der Ellesdorfer Straße entwickelt haben. Dabei sollen auch Schüsse abgegeben worden sein. Ein Mann wurde verletzt.

Eine Auseinandersetzung in Bonn-Lannesdorf auf dem Parkplatz zweier Supermärkte hat am Montagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Beteiligter soll dabei auch Schüsse aus einer Handfeuerwaffe abgegeben haben, wie die Polizei mitteilte. Auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei wurden zum Einsatz hinzugezogen.

Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei von einem 38-Jährigen darüber informiert, dass dieser auf der Ellesdorfer Straße mit einem 34-jährigen Bekannten in Streit geraten war. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 34-Jährige eine Handfeuerwaffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben. Anschließend habe sich der Tatverdächtige entfernt. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungssanitätern behandelt.

Beamte der Kriminalpolizei übernahmen am Tatort die ersten Ermittlungen sowie die Spurensuche. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurde gegen 21.40 Uhr dessen Wohnung in Lannesdorf von Beamten des Spezialeinsatzkommandos aufgesucht. Der mutmaßliche Schütze wurde nicht angetroffen und es wurde keine Waffe gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, dauert die Fahndung nach dem Mann an. Auch die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen und den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.

(ga)